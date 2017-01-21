المشهد اليمني الأول| نجران

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لاستهداف أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية رقابة السديس بضربات مسددة بقذائف المدفعية. وفي مشاهد آخرى تم بفضل الله تدمير رشاش عيار 50 وتدمير تحصينات الجيش السعودي غرب موقع الحمر في نجران.