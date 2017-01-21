الرئيسية الأخبار المحلية شاهد ضربات مسددة على رقابة السديس وتدمير رشاش عيار 50 غرب موقع... الأخبار المحليةفيديوهات شاهد ضربات مسددة على رقابة السديس وتدمير رشاش عيار 50 غرب موقع الحمر في نجران بواسطة اليمن - 21/01/2017 631 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| نجران وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لاستهداف أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية رقابة السديس بضربات مسددة بقذائف المدفعية. وفي مشاهد آخرى تم بفضل الله تدمير رشاش عيار 50 وتدمير تحصينات الجيش السعودي غرب موقع الحمر في نجران. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب جبهات الحدود لن تهدأ طالما استمر العدوان .. عملية نوعية مباغتة لموقع عوجبة العسكري في جيزان لحظة تفجير طقم عسكري سعودي في موقع قيس جيزان HD هزيمة أزلام العدوان المنافقين في الجوف كابوس وانكسار ظهر واندثار طموحات لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد