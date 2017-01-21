المشهد اليمني الأول| جيزان

دمر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية آلية عسكرية سعودية في جبل قيس بجيزان. وأكد مصدر عسكري أن طاقم الآلية لقوا مصرعهم جراء الضربة المسددة على الآلية في جبل قيس في جيزان.