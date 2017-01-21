الرئيسية الأخبار المحلية لحظة تفجير طقم عسكري سعودي في موقع قيس جيزان HD الأخبار المحليةفيديوهات لحظة تفجير طقم عسكري سعودي في موقع قيس جيزان HD بواسطة اليمن - 21/01/2017 316 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| جيزان دمر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية آلية عسكرية سعودية في جبل قيس بجيزان. وأكد مصدر عسكري أن طاقم الآلية لقوا مصرعهم جراء الضربة المسددة على الآلية في جبل قيس في جيزان. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب جبهات الحدود لن تهدأ طالما استمر العدوان .. عملية نوعية مباغتة لموقع عوجبة العسكري في جيزان شاهد ضربات مسددة على رقابة السديس وتدمير رشاش عيار 50 غرب موقع الحمر في نجران هزيمة أزلام العدوان المنافقين في الجوف كابوس وانكسار ظهر واندثار طموحات لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد