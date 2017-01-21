المشهد اليمني الأول| جيزان

مع بزوغ الفجر كان أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية يتحضرون لتنفيذ عملية نوعية مباغته في موقع عوجبة العسكري السعودي في جيزان.

وبعد عملية الرصد والاستطلاع الدقيقتين نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليتهم بغطاء ناري مكثف اربك حامية الموقع من الجيش السعودي العميلة اسفرت عن تدمير آلية سعودية ومخزن أسلحة والأكبر من ذالك أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية أجبروا الجيش السعودي على مغادرة الموقع.

وفي موقع آخر في جيزان تكمنت وحدة الهندسة في الجيش اليمني واللجان الشعبية من تدمير طقم عسكري سعودي في موقع قيس ومصرع من كان فيه.

وبهذه العمليات يبعث أبطال #اليمن رسائلهم الميدانية بأن جبهات الحدود لن تهدأ طالما استمر العدوان والحصار.

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