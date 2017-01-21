واشنطن تطالب باعتقال شقيق كي مون لهذه الأسباب !!

طالبت واشنطن من كوريا الجنوبية اعتقال شقيق السكرتير العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون وابن شقيقه بتهمة الفساد وتلقي الرشى بقيمة نصف مليون دولار.
وتفيد وسائل الإعلام الغربية التي تناقلت النبأ بأن شقيق بان كي مون، المدعو بان كي شان، ونجله تشو خين بان ضالعان في جرائم نصب واحتيال ارتكباها خلال عمل شان مسؤولا كبيرا في إدارة شركة Keongnam Enterprises للإنشاءات حيث انخرط في صفقات بيع عدد من المباني التابعة للشركة المذكورة.
السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، يؤكد أنه لا تتوفر لديه أي معلومات بصدد نشاط ابن شقيقه والتهم المنسوبة وأعرب عن أمله في أن يأخذ التحقيق في هذه الجرائم مجراه ويتسم بالنزاهة والشفافية.