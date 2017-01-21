المشهد اليمني الأول _ متابعات

وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب صورة جديدة كخلفية لحسابه الشخصي على موقع “تويتر”، يظهر فيها العديد من المواطنين الأميركيين يحملون علم الولايات المتحدة الأميركية.

وتبيَّن عقب دقائق من وضع الخلفية الجديدة أن الصورة تعود إلى عام 2009، من حفل تنصيب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما!

واعتبر الكثيرون أن الخطأ قد يعود للفريق المسؤول عن مواقع التواصل الاجتماعي لدى الرئيس الأميركي الجديد.