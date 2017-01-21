المشهد اليمني الأول _ متابعات

أكد مصدر عسكري إصابة قائد عمليات الأباتشي في قوات الغزو الإماراتي المدعو / هادي الراشدي وعدد من قيادات مرتزقة العدوان ومقتل أكثر من 33 مرتزق خلال محاولة زحف فاشلة لهم بأطراف ذباب غربي محافظة تعز رغم الغطاء الجوي لطيران العدوان المكثف محاولا اسناد الزحف.



وأوضح المصدر بأن قوات الجيش واللجان الشعبية تصدت اليوم السبت 21-1-2017م ، ببسالة لمحاولة زحف نفذها مرتزقة العدوان في أطراف ذباب استمر أكثر من 5 ساعات تحت غطاء جوي مكثف لطيران العدوان الذين شن أكثر من 20 غارة جوية .

ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش كبدوا المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري حيث اسفرت خلال احصائية أولية عن مقتل 15 مرتزق وجرح 18 آخرين بينهم قيادات بارزة وتدمير ثلاث آليات عسكرية .

كما أفادت مصادر إعلامية ان طيران العدوان السعودي الأمريكي شن اليوم سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدرإعلامي أن الطيران المعادي استهدف ب20 غارة منطقتي بني فرج وجبل يام مخلفا أضرار كبيرة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

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