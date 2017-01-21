المشهد اليمني الأول| خاص

من المتوقع أن يصل المبعوث الأمي إسماعيل ولد الشيخ إلى العاصمة اليمنية صنعاء غداً الأحد ليلتقي الأطراف اليمنية ويطلعها على آخر المستجدات المتعلقة بخارطة الطريق لحل الأزمة اليمنية .

الأمر الذي تعتبره دول تحالف العدوان جزء من الحرب والعقاب الجماعي للشعب اليمني، وهو ما يجعل مصداقية ولد الشيخ والمجتمع الدولي على المحك، بإرتضائهم إستخدام ورقة العقاب الجماعي للوصول لأهداف غير مشروع .

مصادر سياسية تحدثت للمشهد اليمني الأول عن زيارة ولد الشيخ المرتقبة إلى صنعاء، وافادت بأنها تأتي لرفع الحرج عن المجتمع الدولي وإيهام أمين عام الأمم المتحدة الجديد بأن الملف اليمني قيد الحل وان هناك عدة لقاءات مع الأطراف

اليمنية لإيجاد الحل، والحقيقة أن المفاوضات تواجه تحدي كبير من هادي وحكومته والذين يتمسكون بمناصبهم رافضين كل المقترحات والحلول الأممية .