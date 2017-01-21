ماهي المادة الموجودة باللحوم الحمراء والبيض والألبان ولماذا تسبب الموت المفاجئ ؟!!

المشهد اليمني الأول | منوعات

نشرت دراسة حديثة في مجلة جمعية القلب الأوروبية، تقول إن هناك مادة كيميائية تسمى “تراي ميثايل أمين” موجودة في اللحوم الحمراء، والبيض، والألبان، لها علاقة بارتفاع معدل الإصابة بالأزمات القلبية، والسكتات الدماغية، والموت المفاجئ.

وجاء في الدراسة التي قام بها البروفوسير ستانلي هازن رئيس وحدة الخلايا القلبية بجامعة كليفلاند الأميركية، أن الأشخاص الذين لديهم نسبة عالية من هذه المادة تزداد نسب الوفيات لديهم بمعدل 6 أضعاف الأشخاص العاديين الذين لا يوجد ارتفاع في مادة “تراي ميثايل أمين” في دمائهم، موضحة أن هذه المادة ناتجة عن كل هذه الأطعمة. وتعتبر “تراي ميثايل أمين”، مادة كيميائية “TMAO” تحفز الصفائح الدموية ما يؤدي إلى حدوث جلطات بالشرايين، كما أنها تساعد على التصاق الكولسترول بجدار الشرايين، وحدوث تصلب بالشرايين. وشملت الدراسة نحو 2200 مريض فى الولايات المتحدة وسويسرا.

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