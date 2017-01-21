مُنجّم بريطاني ينشر “توقعات مرعبة” لأوروبا في العام 2017

ومن أهم التنبؤات التي توقعها باركر هي الاتي:

1.انسحاب إيطاليا والدنمارك من الاتحاد الأوروبي.

2.انهيار اقتصاد أميركا وأوروبا.

3.اندلاع أحداث شغب في عدة عواصم أوروبية.

4.حريق ضخم في مبنى برلمان وهجوم بيولوجي على مدرسة في أوروبا.

5.تفشي وباء الانفلونزا في العالم.

6. تقاعد هيلاري كلينتون من النشاط السياسي.

وقال باركر :”اشعر بأن عامي 2017 و2018 سيشهدان بروز ظواهر روحانية في العالم في الوقت الذي يبدأ فيه عصر المادية بالزوال”. بحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وبحسب الصحيفة فإن تنبؤات باركر تتزامن مع تصاعد المخاوف من احتمال هجوم كيماوي بواسطة طائرة دون طيار في الولايات المتحدة، تزامنا مع تنصيب ترامب.

وكان “باركر” قد تنبأ العام الماضي بفوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستقالة رئيس الوزراء دافيد كاميرون وهجمات إرهابية في فرنسا.