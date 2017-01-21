المشهد اليمني الأول| متابعات

حذرت القوات البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل اليمنية، بوارج العدوان من إستخدام الممر الدولي لقصف أهداف مدنية.

وقالت ” إن بوارج العدوان تستخدم الممرات الدولية لقصف أهداف مدنية مما يشكل خطرا كبيرا على الملاحة الدولية في البحر الأحمر”.

وأكدت القوات البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل في بيانٍ لها جاهزيتها للرد على أي قصف من بوارج تحالف العدوان تحت أي ظرف.

كما حذرت السفن التجارية من المرور في الممر الدولي إلا بعد تشغيل جهاز التعارف الدولي حفاظا على سلامتها.

يأتي ذلك بعد إرتكاب بارجات العدوان الكثير من المجازر بحق الأطفال والنساء في الخوخة والمخأ ومقبنة ومناطق متفرقة على السحال الغربي .

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