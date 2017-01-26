المشهد اليمني الأول| زوامل
جديد عيسى الليث ومونتاج خاص .. زامل يالبراكين اشعلي يالزلازل زلزلي ( نص + صوت + فيديو )
كلمات الشاعر / ضيف الله سلمان .. أداء المنشد / عيسى الليث
يالبراكين إشعلي … يالزلازل زلزلي
سارعي واستأصلي…حلف إبليس الرجيم
بالعذاب استعجلي … فوق صهيون انزلي
والرفق لاتِغْفَلِي ..عن شياطين القصيم
حسبنا الله العلي … هو لنا نعم الولي
بالكتاب المُنزلي … والصراط المستقيم
يالصواريخ احملي … ثار شعبي وارحلي
بالاعادي نكِّلي …. واضربيهم في الصميم
يالثواقب جلجلي … يالمنايا عَجِّلي
فوق الامريكِ إرسلي .. قاصف الريح العقيم
أشرق الحق الجلي … رغم أنف الباطلِي
في القريب العاجلِ… نصر من ربي عظيم
ياجيوش استبسلي … يالجان إتوكلي
واسحقي بالكاملي .. كُلِّ كفارٍ أثيم
والكرب با تنجلي … والعدو بايفشلي
خارجي أو داخلي…ويل أصحاب الجحيم
ياقوى الشر إعقلي…في البرامز إتاملي
والهمر وبرادلي … أصبحت مثل الصريم
يا بوارج واصلي … يا أساطيل إقبلي
في الشريط الساحلي .. تصبحي مثل الهشيم
فوق ما تتخيلي … بحرنا لا تدخلي
في المضيق إستقبلي .. ردنا قاسي أليم
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