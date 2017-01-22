المشهد اليمني الأول| عدن

قالت مصادر محلية بمحافظة عدن إن مسلحين مجهولين هاجموا فجر اليوم الأحد 22 يناير/ كانون ثاني 2016، مقر البنك المركزي في محافظة عدن .

وبينت المصادر بان المهاجمين تابعين لأحد قادة النقاط في عدن، شنو هجوماً بالأسلحة الرشاشة على افراد مبنى البنك المركزي في مدينة كريتر بعدن، مشيرةً بانهم تمكنوا من اختطاف اثنين من افراد الحراسة، واقتادوهم الى مكان مجهول، في هذه المحافظة الخاضعة لسيطرة قوات الإحتلال وعصابات هادي وحزب الإصلاح الأخواني.



يأتي ذلك في وقت بلغت الخلافات بين الفار هادي وحكومته بقيادة بن دغر اوجها بسبب الخلافات حول اليات صرف مرتبات الموظفين وسط تصريحات واوامر متضاربة ادت الى تعطيل عملية صرف المرتبات التي كان مقررا صرفها ابتداء من يوم امس السبت من دفعة الاموال الاولى (200 مليار ريال) التي وصلت الى البنك المركزي في عدن بعد طباعتها في روسيا الاتحادية.

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