الاندبندنت: لعنة اليمنيين ستلاحقنا!!

وأضافت الصحيفة البريطانية في تقريرأن وزير الحكومة السابق أندرو ميتشل حذر مؤخرا من أن بريطانيا تزيد من خطر الهجمات الإرهابية في الداخل من خلال مساعدة السعودية في القصف والحصار المفروض على اليمن، وقال ميتشل: إن “الدور النشط والبارز الذي تلعبه بريطانيا في الحرب الأهلية الدائرة باليمن ضمن قوات التحالف الذي تقوده السعودية خطر ويجعلها متواطئة في تدمير دولة ذات سيادة”.

وأشارت الإندبندنت إلى أن اليمنيين الذين يتضورون جوعا سيسكبون جم لعناتهم على بريطانيا التي تعتبر جزءا من التحالف الذي يفرض حصارا على هذا البلد من البر والبحر، معتبرة أنه يجب على بريطانيا أن تشعر بالرعب إزاء ما يحدث باليمن، خاصة وأنها تقوم تأجيج الكراهية في هذا الجيل والجيل القادم تجاهها.

وذكرت الصحيفة أنه قتل أكثر من 10 آلاف شخص في اليمن، منذ أن بدأت السعودية قصف البلاد في مارس 2014 الماضي ورغم هذا تواصل حكومة المملكة المتحدة بيع الأسلحة للسعودية، حتى بعد أن أشارت التقارير الأخيرة إلى استخدام الأسلحة المحظورة والذخائر العنقودية المصنعة في بريطانيا التي تم بيعها في عقود عسكرية مع الحكومة السعودية.

ولفتت الإندبندنت إلى أنه على الرغم من بدء الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن منذ فترة طويلة، إلا أنها لم تحسم المعركة لصالحها حتى الآن بل على العكس تكبدت خسائر مالية وعسكرية واسعة في المستنقع اليمني، موضحة أن الكثير من المحللين يرون أنه لا توجد إشارات تؤكد أن التحالف السعودي سيفوز في اليمن، حيث أن المواقف تزداد تعقيدا كل يوم.