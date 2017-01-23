المشهد اليمني الأول| فيديوهات

محاولات مستميتهُ لمرتزقة العدوان في معركة السواحل الغربية المواجهات المستمرة تؤكد دفع العدوان بالمئات تحت غطاء جوي مكثف وعشرات الغارات ومشاركة البوارج الحربية يقابلها عمل عسكري مستنُد إلى خبرة مواجهة أعتى جيوش العالم.