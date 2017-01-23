الرئيسية الأخبار المحلية العدوان والمنافقين ينتحرون في معركة السواحل والأبطال لهم بالمرصاد .. شاهد المستجدات الأخبار المحليةفيديوهات العدوان والمنافقين ينتحرون في معركة السواحل والأبطال لهم بالمرصاد .. شاهد المستجدات بواسطة اليمن - 23/01/2017 151 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات محاولات مستميتهُ لمرتزقة العدوان في معركة السواحل الغربية المواجهات المستمرة تؤكد دفع العدوان بالمئات تحت غطاء جوي مكثف وعشرات الغارات ومشاركة البوارج الحربية يقابلها عمل عسكري مستنُد إلى خبرة مواجهة أعتى جيوش العالم. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب صدمتان ارتجاجيتان في المندب وجيزان تطيح بالحسابات الأمريكية وتصنع معادلة النصر – “رسائل” يجب على العالم استيعابها .. هكذا يرحب اليمني بالرئيس الجديد ! هل تحركات ولد الشيخ جديه نحو الحل السياسي في اليمن ؟ موقع حراكي يكشف تفاصيل تصفية ماتسمى بالمقاومة الجنوبية في كهبوب وذوباب ويسدل الستار عن معركة الإخوان والإمارات لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد