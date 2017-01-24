المشهد اليمني الأول| فيديوهات

نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية نوعية وخاطفة ضد مواقع سعودية عسكرية في جيزان، شملت قصف مباشر واقتحام وتدمير آليات عسكرية.

مصدر عسكري قال “أن الجيش واللجان الشعبية قاموا بعملية نوعية على عدد من مواقع الجيش السعودي في جيزان في معسكر الغاوية الاستراتيجي وموقع التبة الحمراء وموقع القمامة وقائم زبيد والشبكة والكرس في جبهة جيزان”.

وأوضح المصدر أنه تم قصف هذه المواقع بالمدفعية والصواريخ والاستهداف المباشر للآليات المتمركزة في المعسكر والمواقع وتدمير التحصينات قبل تنفيذ عملية الاقتحام.

وأضاف المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية وبعد عملية القصف المباشر اقتحموا المواقع وقتلوا فيها عشرات الجنود السعوديين من بينهم ضباط برتب كبيرة، بالإضافة إلى جرح العشرات.

كما أفاد المصدر عن إحراق عدد من الآليات ومخازن الأسلحة واغتنام أسلحة مختلفة، مؤكدا أن موجات فرار جماعي للجنود السعوديين والآليات إلى مدينة الخوبة، شوهدت أثناء العملية.

من جهة أخرى وفي ردة فعل هستيرية، شن الطيران غارات هستيرية على المواقع في محاولة لإعاقة تقدم الجيش واللجان الشعبية بمشاركة طائرات الأباتشي وطائرات الاستطلاع.

وأضاف المصدر العسكري أن هذه العملية بدأت منذ الصباح الباكر واكتملت بعد ظهر أمس الأحد.



وأكد المصدر العسكري أن هذه العملية تم التخطيط لها بإتقان واتخاذ تكتيكات عسكرية متطورة من حيث الإعداد والرصد والمتابعة والتتبع والتحركات وكان عنصر المفاجئة هو العامل الأساسي في نجاح العملية.

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