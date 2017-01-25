المشهد اليمني الأول| فيديوهات
تمكن الجيش واللجان الشعبية من تطهير عدة مواقع في جبهة يام بمديرية نهم، وقد قتل خلال عمليات التطهير عشرات المرتزقة بالإضافة إلى جرح آخرين، وذلك بحسب ما أفاد به مصدر عسكري .
وأكد المصدر أنه تم أسر اثنين من منافقي العدوان واغتنام عدد من الأسلحة المتنوعة في جبهة يام بمديرية نهم.
وأضاف أنه تم تدمير طقم عسكري يحمل عددا من منافقي العدوان بصاروخ موجه شرق منطقة يام.
ولقي 70 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم خلال اليومين الماضيين باتجاه جبل يام بنهم.
وتم سحب 30 جثة منهم من أرض المعركة صباح اليوم لدفنهم في مقبرة #مأرب بعد يوم من سحب 40 جثة.