المشهد اليمني الأول| فيديوهات

تمكن الجيش واللجان الشعبية من تطهير عدة مواقع في جبهة يام بمديرية نهم، وقد قتل خلال عمليات التطهير عشرات المرتزقة بالإضافة إلى جرح آخرين، وذلك بحسب ما أفاد به مصدر عسكري .