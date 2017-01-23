الرئيسية الأخبار المحلية لحظة استهداف رشاش في أحد متارس المنافقين في صرواح مأرب بصاروخ موجه الأخبار المحليةفيديوهات لحظة استهداف رشاش في أحد متارس المنافقين في صرواح مأرب بصاروخ موجه بواسطة اليمن - 23/01/2017 280 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لاستهداف أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية رشاش عيار 14.5 تابع لمنافقي العدوان في مديرية صرواح بمحافظة مأرب بصاروخ موجه ضد الدروع . شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب أبناء بني الحارث بصنعاء يصفعون السعودية بهذا العرض العسكري المذهل ! دفعة من المقاتلين المدربين من أبناء مديرية جهران بذمار يتأهبون لتوجيه ضربة قاصمة للعدوان عرض عسكري مرعب لأبناء شهارة في عمران لإعلان النفير العام صوب الجبهات لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد