المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لاستهداف أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية رشاش عيار 14.5 تابع لمنافقي العدوان في مديرية صرواح بمحافظة مأرب بصاروخ موجه ضد الدروع .

 

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