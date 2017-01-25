المشهد اليمني الأول| فيديوهات

دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجيش السعوي في موقع المشرق بجيزان. وتظهر مشاهد وزعها الإعلام الحربي اليمني لحظة استهداف أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات وتحصينات الجيش السعودي في موقع المشرق في جيزان بشكل مباشر.