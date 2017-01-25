الرئيسية الأخبار المحلية مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تسحق تجمعات الجيش السعودي في موقع المشرق... الأخبار المحليةفيديوهات مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تسحق تجمعات الجيش السعودي في موقع المشرق بجيزان بواسطة اليمن - 25/01/2017 789 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجيش السعوي في موقع المشرق بجيزان. وتظهر مشاهد وزعها الإعلام الحربي اليمني لحظة استهداف أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات وتحصينات الجيش السعودي في موقع المشرق في جيزان بشكل مباشر. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب بعد الفشل الذريع.. أمريكا ترامب تدخل بالحرب في اليمن مباشرةً وترسل 200 ضابط أمريكي لإدارة معركة باب المندب عااااجل السعودية تعلن عجزها في المخا ونهم… وأمريكا تبادر بإرسال قوات أمريكية لقاء صحفي مع الإمام امير المؤمنين علي ابن ابي طالب (عليه السلام)!!!!! لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد