المشهد اليمني الأول| فيديوهات

ضمن اطار حملة “اشداء على الكفار” اقام أبناء مديرية جهران بذمار صباح اليوم السبت مهرجان وعرض عسكري مهيب . بدأ المهرجان بآيات من الذكر الحكيم والسلام الوطني وعدد من الكلمات التي تشيد بأهمية رفد الجبهات بالمال والرجال للذود والدفاع عن الوطن والحرية والكرامة حتى يتحقق النصر الموعود من الله للمؤمنين الذين بذلو النفس والولد والمال رخيصة في سبيله والدفاع واعلاء كلمة الحق التي لطالما اراد الظالمون اسكاتها.

كما اشادت الكلمات الملقاة في المناسبه على الدور الكبير المقدم من الجيش واللجان الشعبيه والمشائخ والمشرفين والجنود المجهوله والانجازات الكبيرة المشاهدة بعين الواقع في كل الجبهات والميادين المختلفة والدور الذي يبذله المشاركين في الحملة لتأهيل المقاتلين ورفد الجبهات بالرجال والمال والسلاح.

كما أكدت الكلمات الملقاة في المناسبه عن خطورة الشائعات والأكاذيب وأهمية مقاطعة وسائل الإعلام التابعة للعدوان ،وأكد فيها على ضرورة الاهتمام بالتعبئة العامة وتوعية المواطنين بمخاطر مخططات العدوان من خلال أذنابه وأدواته والخلايا النائمة والتي تشن حرب ناعمة لمحاولة شق الصف الداخلي ممن ينتمون إلى الطابور الخامس.

وقدم الجنود البواسل عرض عسكري تنوع فية عروض مختلفة بكل قوة وأكدوا أنهم جاهزون ومستعدون للانطلاق إلى جبهات القتال للتنكيل بالمعتدين من الغزاة ومرتزقتهم، معتبرين الدفاع عن الوطن واجب ديني وأخلاقي وقيمي يقع على عاتق الجميع، مؤكدين أنهم سيردعون العدوان المتغطرس بكل السبل الممكنة.

وفي مديرية الحداء أقام قبائل بني زيدان لقاء قبلي أكدوا فية الحهوزية العالية ورفد الجبهات بالمال والرجال للذود والدفاع عن الوطن والحرية والكرامة حتى تطهير الوطن من الغزاة ومرتزقتهم المنافقين.

الجدير بالذكر ان مديريات محافظة ذمار تشهد عروضات عسكرية مهيبة متواصلة ضمن اطار حملة “اشداء على الكفار”، معلنين الاستعداد التام لأي خيارات عسكرية، والالتحاق بجبهات العزة والشرف وردع المعتدين. والتعبئة مستمرة

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