المشهد اليمني الأول| المحويت

أرسلت قبائل الرجم بمحافظة #المحويت ، اليوم السبت، بحضور شعبي ورسمي الدفعة الرابعة من المقاتلين لرفد الجيش واللجان الشعبية في ميادين المواجهة مع العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته، كما أقامت قبائل المديرية لقاء حاشداً تخلله عرض عسكري.

العرض العسكري جسد مدى الجهوزية القتالية لدى أفراد الدفعة المقاتلين، كما جسد دور القبيلة في التطبيق الفعلي لبنود وثيقة الشرف القبلية.

وفي مهرجان التسيير الذي حضره الشيخ ضيف الله رسام، تحدث للمسيرة نت الشيخ مبخوت عبيد بأن ما تم هو تطبيق للبند السادس من وثيقة الشرف المتضمن رفد القبيلة للجبهات بالمقاتلين حتى يتحقق النصر الكبير لكافة أبناء الشعب اليمني، مضيفا أن المعركة معركة الجميع وهي معركة مصيرية فرضت على كل اليمنيين.

وحضرت مهرجان الرجم كثير من الشخصيات القبلية الكبيرة في المحويت، كما حضرته سلطات المحويت المحلية والأمنية.

وأشاد الدكتور عبدالله عباس الحمزي الوكيل أول للمحافظة بدور ومواقف قبائل مخلافي الرجم من بني حبش والشاحذية في تقديم قوافل الرجال وقوافل الكرم للمقاتلين، مضيفا في نهاية حديثه أن تسيير دفعة هي الرابعة من أبناء قبائل الرجم خير دليل على دور قبائل الرجم ورجالاتها.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات