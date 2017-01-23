المشهد اليمني الأول| حجة

أقيمت يوم أمس الأحد في أحد مواقع التدريب والتأهيل القتالي مناورة تكتيكية وعرض عسكري احتفاء بتخرج دفعة جديدة من المقاتلين الذين تلقوا تأهيلاً قتالياً وعسكرياً عالياً خلال الدورة.