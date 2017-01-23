أقيمت يوم أمس الأحد في أحد مواقع التدريب والتأهيل القتالي مناورة تكتيكية وعرض عسكري احتفاء بتخرج دفعة جديدة من المقاتلين الذين تلقوا تأهيلاً قتالياً وعسكرياً عالياً خلال الدورة.
وعكست المناورة والعرض العسكري مدى جاهزية المقاتلين العالية واستعدادهم للإنضمام إلى جبهات القتال لدحر العدوان ومرتزقته.
وعبر أفراد الدفعة المقاتلون عن سعادتهم بإكمال الدورة على أكمل وجه واستعدادهم للانطلاق إلى مختلف جبهات القتال لمواجهة العدوان، باعثين برسائل مفادها بأنهم جاهزون لمواجهة الغزاة والمعتدين ومرتزقتهم في الداخل والخارج.