صور مسربة لكوريا الشمالية تظهر “ما لم يراه أحد” حول هذا البلد!

التقطها مصور ألماني بالسر

كشفت “ديلي ميل” من خلال تلك الصور جانباً من معيشة الناس في تلك الدولة الغامضة والمعزولة عن العالم، والتي أصبحت بمثابة لغز يشغل أذهان البشر في كل أنحاء الكرة الأرضية.

لكنَّ الصور والمشاهدات التي سربها المصور الألماني تأتي مفاجئة وتختلف عن كل التوقعات السائدة في العالم، حيث تعكس صورة لأشخاص يعيشون حياة جيدة، ويوجد في حياتهم ما يدفع إلى الفرح والضحك واللهو، لينقل صورة تختلف عن تلك الموجودة في أذهان الناس عن دولة تجري تجارب نووية بين الحين والآخر، وتهدد الاستقرار العالمي، ويقوم زعيمها الشاب بإعدام معارضيه بطرق غريبة ومثيرة للاشمئزاز.

المصدر: شاشة نيوز

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