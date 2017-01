مفاجأة.. أمير عربي يملك في “تويتر” أكثر من مؤسسه

المشهد اليمني الأول | منوعات

أظهر تقرير رسمي، تفوّق رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، على مؤسّس موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من حيث عدد الأسهم في الموقع.

وفي التقرير الدوري حول حركة أسهم “تويتر”، تفوّق الوليد بن طلال، على مؤسس الموقع الشهير، جاك دروسي. ووفقا للتقرير، فإن الوليد بن طلال بات يمتلك نحو 34.9 مليون سهما في الموقع العالمي، في حين يأتي جاك دروسي خلفه بـ 21.86 مليون سهما. يذكر أن الوليد بن طلال أعلن في العام 2011، استثماره مبلغ 300 مليون دولار، في موقع “تويتر”، وذلك بعد خمس سنوات من تأسيس الموقع. يشار إلى أنه رغم تفوق الوليد بن طلال على جاك دروسي، إلا أن الحصة الأكبر من أسهم الموقع يملكها المؤسس المشارك، إيفان ويليامز، بواقع 46.56 مليون سهم، ما يعادل 6.9% من مجموعها. وكانت تقارير غير رسمية ألمحت إلى رغبة الوليد بن طلال بتعيين مدير تنفيذي جديد لـ”تويتر”، خلفا لجاك دروسي. المصدر: عربي 21

– See more at: http://www.alalam.ir/news/1915048#sthash.2bPo8jYp.dpuf

