المشهد اليمني الأول_ متابعات

أكد وزير الإعلام احمد محمد حامد أهمية تبني رسالة إعلامية توضح صمود أبناء اليمن في مواجهة العدوان وجهوزيتهم للمشاركة في جبهات العزة والشرف إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية للدفاع عن الوطن ضد الغزاة والمعتدين .

وقال الوزير حامد خلال اجتماعه برؤساء ومدراء القنوات الفضائية والإذاعات المحلية ” إن المرحلة خطيرة وتتطلب حشد الطاقات لإبراز جاهزية كافة أبناء الشعب اليمني للقتال ومواجهة العدوان في كافة الجبهات”.. مشيرا إلى أهمية تطوير الخطاب الإعلامي ونوعيته بما من شأنه تعزيز وبث روح الولاء الوطني لدى كافة فئات المجتمع .

وأضاف ” يجب معالجة الإشكاليات المالية والصعوبات التي تواجه إيصال الرسالة الإعلامية وإعداد خارطة برامجية بالإمكانيات المتاحة تعزز الصمود وتبرز القدرة على مواجهة العدوان والتصدي له وبذل الغالي والنفيس دفاعا عن الوطن وحريته واستقلاله .

وأكد أهمية إبراز قضية استغلال قوى تحالف العدوان لأبناء الجنوب ليكونوا وقود حرب وسيطرة القاعدة وداعش على مناطق واسعة في الجنوب.. مشددا على ضرورة أن تكون البرامج الموجه للجنوب تحاكي الواقع وتثير النخوة والإباء والشرف في نفوس أبناء الجنوب وتوضح نهاية المحتل ومرتزقته من الخونه .

وحض الوزير حامد القنوات والإذاعات إلى إبراز تضحيات الشهداء ودورهم الكبير في الدفاع عن الوطن وعزته .

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