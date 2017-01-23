المشهد اليمني الأول _ متابعات

نفى مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية أنباء سيطرة التحالف السعودي وقوات هادي على معسكر للدفاع الجوي في المخا بتعز.

وقال المصدر “لا صحة لسيطرة الموالين لهادي والسعودية على معسكر الدفاع الجوي بالمخا الساحلية في تعز”.

وأضاف المصدر أنّ الاشتباكات دارت أمس الأحد في منطقة الجديد شمال مدينة ذوباب في الساحلية.

المصدر أشار إلى أنه وبالرغم من كثافة الغارات الجوية للتحالف السعودي فقد تمكن الجيش اليمني واللجان “كسر الزحف ودحره في أطراف منطقة الجظيد بين المخا وذوباب”، مؤكداً مقتل العشرات من المقاتلين في صفوف قوات هادي والسعودية بينهم “أفارقة وإرهابيون”.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات