في ظل أستمرار العدوان السعودي الامريكي على اليمن نساء وأطفال وشيوخا وشبابا وتحت شعار “بالوعي سننتصر ” اقامت مبادرة نساء اليمن لمواجهة العدوان وبالتعاون مع ملتقى الطالب الجامعي صباح اليوم الاثنين الموافق 23 يناير 2017 المعرض الفني والخيري الاول بعنوان ” يمانيون في مواجهة العدوان والحصار، معجم الانتصار وقبلة كل الاحرار ” .

أفتتحت الفعالية التي حضرها العديد من الشخصيات الاجتماعيه والثقافيه والاعلامية والسياسية وعلى رأسهم نائب وزير الاعلام هاشم شرف الدين بالقرآن والنشيد الوطني .

وفي كلمة ألقتها سماح الكبسي رئيسة مبادرة نساء اليمن لمواجهة العدوان رحبت فيها بجميع الحاضرون والحاضرات الذين لبوا دعوت المبادرة التي تستهدف المرأة في كل المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية والاعلامية ، مضيفتاً أن المرأة هي نصف المجتمع لكن المراة اليمنية بالرغم من مماتمر به من وضع حالي تعتبر كل المجتمع بتضحياتها وصمودها امام هذا العدوان البربري الغاشم .

أشادت رضية عبدالله راوح وزير الدولة أن للمرأة دور كبير جداً في مواجهة العدوان السعودي الامريكي على اليمن ” لن نسمح لمن كان ان يخضع ويذل المرأة وسنقاوم ولن نصمت او نسمح لهذا العدوان ان يعجزنا ” هاتفتاً ” هيهات منا الذلة مهما حيينا”.

وأضافت أننا سنقاوم جياع عراة سنقاوم ولن نخضع وأن اليمنين يرثوا لحال الامم المتحدة وأن كل أوراق العدوان سقطت ولاعودة لها .

وأشارات بقولها نقول لقوى العدوان أقصفوا ودمروا وحاصروا كيفا شئتم فنحن سنرسم ملامح وجغرافيا المنطقة بنسائنا وشيوخينا وأطفالنا ولن نترك حق كل قطرة نزلت على هذة التربة الطاهرة .

وفي كلمة القاها نائب وزير الاعلام هاشم احمد شرف الدين تحدث فيها على دور المراة الاسطوري العظيم في المواجهة والصمود أمام العدوان السعودي الامريكي ومشاركتهن بالدعم والمساندة بالمال والحلي وتقديم قلذات اكبادهن وازواجهن الى أرض الجهاد لدفاع عن الوطن والعرض. وأكد هاشم شرف الدين أننا لانعول ولا على أي جهود تبذلها الامم المتحدة التي هي ليست متحدة وأنما تنفذ ماتملية عليها امريكا وأسرائيل ولاعلى زيارة ولد الشيخ الى صنعاء لأنة سبق وأن زار مجزرة الصالة الكبرى وعند عودتة الى مجلس الامن تجاهل جريمة الابادة التى أرتكبها العدوان وأنما عاد الى مجلس الامن ليقول اننا أستهدفنا مكة المكرمة وبأذن الله سوف يتحقق النصر بالثبات والعزيمة .

وأضاف شرف الدين أن العدوان يراهن على صمود وعزة اليمنيين ولكنه اخفق وسيخفق ، معبراً أن صمود اليمنيين دائم وانتصارنا مؤكد .

تخللت الفعالية بالعديد من الفقرات الشعرية والانشادية بالاضافة الى عرض بورجكتر يعبر عن استهداف العدوان السعودي الامريكي المرأة اليمنية .

وأختتمت الفعالية بأفتتاح معرض فني يحمل العديد من الصور واللوحات التي أعمال حرائر اليمن.

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