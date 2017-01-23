بالتفاصيل: مصر تتودد للسعودية

المشهد اليمني الأول _ متابعات

في حركة إعتبرها محللون سياسيون تودد للسعودية من مصر ومحاولة تغطية قضية الجزر المصرية وإروافق مجلس الدفاع الوطني في مصر الأحد على تمديد مشاركة القوات المسلحة في العمليات التي ينفذها تحالف العدوان العربي الأمريكي بقيادة السعودية على اليمن.

ووافق المجلس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المصرية في العدوان السعودي الأمريكي السعودي .

حيث وأن السعودية قامت بعدوان ظالم وهمجي على اليمن منذ مارس 2015م دمرت فيه كل مقومات الحياة ودمرت البنية التحتية في اليمن

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