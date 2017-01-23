فلسفة الحمار والنسر في مشاورات السلام اليمنية

إذا بقيت مواقف الطرفين “أزلام السعودية” و “الطرف اليمني المقاوم” على ما هي عليه، فإن الميدان سيحسم من يستطيع تحمل تبعات كلامه ومواقفه، فالطرف الأول عنوانه الرياض ويستقوي بالعالم ويريد التفرد بالسلطة لتمرير مشاريع الصهاينة، والطرف الثاني عنوانه صنعاء ويستقوي بالداخل ويريد التوافق لتمرير مشاريع وطنية تليق بحجم شعب الأوس والخزرج.

وحال أزلام السعودية معنا هنا .. كمثل نسر وحمار ترافقا في رحلة طائرة، وكلما مر وقت قام النسر برن الجرس للم ضيفة، ولما تأتي يقول لها أنا أتفلسف، فطلبت له الحرس ورموه من الطائرة، وبينما هو يحلق شاهد الحمار يهوي فسأله ما به فقال فعلت مثلك وقلت أتفلسف فرموني مثلك، فعلق النسر قائلا من ليست لديه أجنحتي الأفضل له ألا يتفلسف، فهل لدى هادي وبن سلمان في الميدان أجنحة النسر التي تمتلكها وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية، حتي يتفلسفون أن لا حل سوى بالاقصاء وانسحاب وتسليم السلاح وتطبيق الدستور التمزيقي.