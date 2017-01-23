المشهد اليمني الأول| تعز

كسَرَ أبطالُ الجيش واللجان الشعبية، اليومَ الأحد 24 ربيع الثاني 1438هـ، زحفاً كبيراً لقوى الغزو والمنافقين المرتزقة باتجاه منطقة الجديد شمال ذوباب بمحافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح العشرات من منافقي العدوان بينهم مرتزقة من الجنجويد وعناصر من القاعدة وداعش .. مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف شوهدت وهي تنقل المصابين باتجاه عدن المحتلة.

وأضاف المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تدمير عدد من آليات المرتزقة خلال محاولة الزحف الفاشلة من عدة محاور باتجاه شمال ذوباب.

ولفت المصدرُ إلى أن طيرانَ العدوان الحربي والأباتشي والاستطلاعي والبوارج الحربية سانَدَت عملية الزحف بغطاء ناري مكثف، لكن دون أيَّة جدوى.

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