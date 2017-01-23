المشهد اليمني الأول _ متابعات

أطلقت القوة الصاروخية للجيش والجان الشعبية صاروخ زلزال2 على تجمعات المنافقين في منطقة المقاطع بمديرية نهم وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم.

كما أشارت مصاد ر عسكرية أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنو اليوم من تطهير ثلاثة مواقع إستراتيجية بسلسلة جبال يام في نهم.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تطهير ثلاثة مواقع بسلسلة جبال يام موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي.

وأشار المصدر إلى أسر عنصرين من المرتزقة خلال المواجهات.

وأكد المصدر مصرع 70 من المرتزقة خلال المواجهات بإتجاه سلسلة جبال يام خلال اليومين الماضيين .. لافتا إلى إنتشال عشرات الجثث فيما لا تزال بعضها مرمية في ساحة المواجهة.