المشهد اليمني الأول| روسيا
نقل أحد مستشاري فلاديمير بوتين ألكسندر شوسكو إلى الرئيس بشار الأسد رسالة مضمونها إرتياح بوتين للوضع المستجد على الساحة السورية و على الساحة الدولية إن لناحية إضعاف داعش من خسارة مناطق كانت تحتلها وحتى الإفلاس.
كما هنأ بوتين الرئيس الأسد و الجيش السوري العربي و حزب الله على صمودهم وإنتصارهم على الإرهاب لـ 5 سنوات متتالية.
وأضاف بوتين في رسالته أن الرئيس الأسد هو شريك إستراتيجي عسكري و سياسي لروسيا و لا أحد يستطيع أن يفرض على موسكو مدة بقاء الأسد على رأس الجمهورية السورية.
كما رد بوتين على تصريحات الجبير ” باًننا سنرسل أسلحة نوعية للمعارضة السورية ” فقال ” السعودية و من ورائها سيفتحون باب جهنم على أنفسهم “.
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