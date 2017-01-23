المشهد اليمني الأول| متابعات

كشفت صحيفة «هافينغتون بوست» الأمريكية أمس عن قائمة مسرّبة تضم الدورات التدريبية التي تلقاها عناصر من جيش النظام السعودي ومتزعمون إرهابيون في كل من بريطانيا ومدينة دبلن الإيرلندية.

وحسب الصحيفة الأمريكية فإن الحكومة البريطانية أعدت منذ سنوات خطة لتسليح جيش النظام السعودي وتجهيز عناصره للتدخل العسكري ضد اليمن والعراق.

ووفقاً للصحيفة فقد أقامت الحكومة البريطانية أكثر من 35 دورة تدريبية وحضرها 365 ضابطاً من عناصر الجيش السعودي جميعهم شاركوا بارتكاب مجازر في اليمن.

كما كشفت الصحيفة عن وجود أسماء عدد من متزعمي التنظيمات الإرهابية في القوقاز وآسيا الوسطى في هذه القائمة والذين شاركوا بصفة «ضباط سعوديين» في الدورات التدريبية.

يشار إلى أن صحيفة «الإندبندنت» البريطانية نشرت في وقت سابق تقريراً كشفت فيه عن قيام عسكريين بريطانيين بتدريب طيارين سعوديين في لندن، وهو ما دفع مراقبين للشأن اليمني بتوجيه انتقادات للحكومة البريطانية بسبب الجرائم التي يرتكبها الكيان السعودي بحق الشعب اليمني.

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