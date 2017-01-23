المشهد اليمني الأول| طهران

أكد رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن بلاده ستستأنف البرنامج النووي السابق سريعا في حال أراد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب تمزيق الاتفاق النووي.

وأشار صالحي في مقابلة مع شبكة «سي بي سي» الكندية إلى أن إيران لا تريد تمزيق خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، مضيفا: ولكن في حال قيام ترامب بتمزيقه، يمكننا ببساطة استئناف البرنامج النووي السابق وليس فقط العودة إلى المكان السابق فحسب وإنما يمكننا من الناحية الفنية الذهاب إلى ما هو أبعد بكثير عما كنا عليه سابقاً.

واعتبر صالحي أن عدم تطرق ترامب لإيران في الكلمة التي ألقاها خلال حفل التنصيب أمر جيد، واصفاً في الوقت نفسه ما أعلنته الحكومة الأمريكية بشأن بناء منظومة دفاعية صاروخية لمواجهة إيران وكوريا الديمقراطية، بأنها «هراء».

وأكد أن هذا القرار السياسي يتعارض مع المنطق حيث تبلغ المسافة بين إيران والولايات المتحدة أكثر من 16 ألف كيلومتر، قائلا: لم نفكر قط ببناء صواريخ تقطع هذه المسافة.

وكان ترامب قد وصف خلال الحملة الانتخابية الاتفاق النووي بأنه «كارثة» و«أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق»، وقال إنه « قد يؤدي إلى محرقة نووية».

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