المشهد اليمني الأول| متابعات

وجدير بالذكر أنه أعلن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” مؤخرا عن قراره لتوطيد علاقات الكيان المحتل مع الدول العربية وتحديدا الدول الخليجية.