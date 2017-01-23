المشهد اليمني الأول| متابعات
نشرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة “تسيبي ليفني” على حسابها في موقع “تويتر” صورة تظهرها مع مدير المخابرات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل في منتدى “دافوس” الأخير.
وكتبت ليفني في تغريدة أنها والفيصل شاركا في لقاء جمع أيضا وزير خارجية الأردن ورئيس بنك الاستثمار الفلسطيني.
يشار إلى أن الفيصل التقى العديد من المسؤولين في كيان الإحتلال الإسرائيلي، من بينهم مدير المخابرات العسكرية الأسبق عاموس يادلين، ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعكوف عامي درور، ووكيل وزارة الخارجية دوري غولد.
وأثارت تغريدة الوزيرة الإسرائيلية سخرية وانتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال احد المغردين: “آل سعود يهود الأمة يلتقون مع الصهاينة..”.
كما غرد آخر: “الصهاينة والوهابية اخوان ﻻ غريب في الامر”. واضاف آخر: “الوهابية والكيان الصهيوني يتشابهون كثيرا في الاجرام والحقارة الفرق بينهم كالفرق بين فردتي حذاء فلا عجب ان نراهم مجتمعين معاً”.
ومضى مغرد قائلا: “الوهابية السعودية اخطر بكثير من اليهود لقد جعلوا من الاسلام منطلق لاجرامهم فاسائوا للاسلام والمسلمين في كل العالم”.
وتابع آخر: “هكذا يقاوم ال سعود الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصهيونية على فلسطين عن طريق تقوية العلاقات مع رموز اسرائيل”.
وجدير بالذكر أنه أعلن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” مؤخرا عن قراره لتوطيد علاقات الكيان المحتل مع الدول العربية وتحديدا الدول الخليجية.
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