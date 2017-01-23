المشهد اليمني الأول| خاص

أطلقت وحدة القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، مساء اليوم الإثنين 23 يناير/ كانون ثاني 2017م، صاروخاً باليستياً على معسكر للغزاة في باب المندب .

مصدر عسكري اكد للمشهد اليمني الأول بأن وحدة القوة الصاروخية وبعد معلومات دقيقة إستهدفت تجمعات الغزاة والمنافقين في معسكر بباب المندب.

وأشار المصدر إلى ان الصاروخ حقق هدفه بدقة عالية مخلفاً خسائر هائلة في صفوف العدو في العدد والعتاد .

ولم يكشف المصدر عن نوع الصاروخ المستخدم، كونه من طراز جديد ومتطور جدا، يصعب على منظومات الدفاع إكتشافه، كما يمتاز بدقة عالية جداً في تحقيق أهدافه .

وفي هذه الأثناء يتخبط العدوان في ظل ضربة موجعة أفقدته توازنه واجبرته على قصف ازلامه المنافقين في كهبوب، حيث استهدف موكب عبدالغني الصبيحي قائد اللواء الأول حزم بالقرب من كهبوب قبل ساعتين وهناك قتلى وجرحى من مرافقيه.

وحصل المشهد اليمني الأول، على بعض أسماء القتلى وهم (عارف حسن العريم الاغبري – عبدالخالق عبدالغني محمد سيف) والجرحى (عبدالرحمن علي حسن جشنان الاغبري – محمد رشاد امصير التربي) فيما لا يزال مصير اللواء الأول حزم مجهولاً حتى اللحظة .



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