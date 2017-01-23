المشهد اليمني الأول| تعز

استهدفت القوات البحرية اليمنية بوارج وزوارق العدوان الحربية بعد محاولات تقدم بأتجاه السواحل اليمنية مجبرة اياها على الابتعاد وتُفشل محاولات انزل بحري في باب المندب .

وقالت مصادر عسكرية إن طيران العدوان السعودي شن أكثر من 300 غارة استهدافت مدينة المخاء وقرى الجديد والكدحة وما جاورها بمشاركة قصف البوارج الحربية وبشكل كثيف .

وأفادت المصادر إن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من صد زحف قوات العدوان ودمرت عدد من الآليات العسكرية وقتل عشرات المرتزقة والارهابيين بينهم قيادات كبيرة وأسر عدد منهم في المخاء ، فيما شوهد أكثر من 20 سيارة إسعاف هرعت الى جبهات القتال لتنقل قتلى وجرحى العدوان السعودي إلى محافظة عدن .

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