تعطل شبكة “صدارة” .. وهجمات تستهدف مواقع سعودية

وفي تغريدة على موقع تويتر، قالت صدارة “نفيدكم بأن شركة صدارة واجهت اليوم انقطاعا في الشبكة الداخلية لتقنية المعلومات، وكإجراء احترازي، قمنا بإيقاف جميع الخدمات المتعلقة بالشبكة”.

وأضافت تغريدة لاحقة على حسابها في تويتر “ونود أن نشير إلى أن عمليات الشركة لم تتأثر جراء هذا الإجراء”.

ووتغرديات الشركة جاءت بعد أن قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المنظمة لقطاع الاتصالات في المملكة إن عدة مواقع إلكترونية بالسعودية استهدفت في هجمات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الهجمات هدفت إلى “تعطيل جميع الخوادم والأجهزة للمنشأة بحيث يؤثر ذلك على جميع الخدمات المقدمة من تلك المنشأة”.