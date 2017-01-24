المشهد اليمني الأول _ متابعات

شنَّ مدير منظمة التربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، عبد العزيز التويجري، هجوما لاذعا على قناة “العربية” متهما إياها بتزوير ترجمة حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول التطرف الإسلامي.

وقال “التويجري” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” العبارة التي تلفظ بها #ترامب هي : ISLAMIC TERRORISM . الإرهاب الإسلامي . لمن يدافع عنه من المنسلخين.”

وأضاف في تغريدة أخرى: ” قناة #الحدث ترجمت قول #ترامب ISLAMIC TERRORISM إلى داعش . تزوير وتضليل واضحان.”

وتابع: ” #ترامب لم يتلفظ بكلمة تطرف EXTREMISM وإنما قال الإرهاب الإسلامي لكن قناة #الحدث تقول إنه تعهد بمحاربة التطرف ومحوه من الأرض ”.

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