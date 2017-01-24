المشهد اليمني الأول _ متابعات

سخر مصدر مسؤول في الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام من مطالبة المبعوث الأممي غلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ لأنصار الله الانسحاب من وطنهم وتسليم اسلحتهم ،وفي الوقت نفسه عدم مطالبته من مرتزقة هادي والسعودية والإمارات والجنجويد وأمريكا وإسرائيل وبلاك ووتر الانسحاب من الأراضي اليمنية التي غزوها ويريدون احتلالها.

وأشار المصدر في بيان صدر اليوم الى ان المواقف المتناقضة والغريبة من مبعوث أممي يفترض أن يكون محايداً تتنافى مع مهمته كوسيط للتوفيق وتحقيق التقارب بين اطراف النزاع..

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