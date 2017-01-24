المشهد اليمني الأول _ متابعات

افادت مصادر اعلامية اليوم الثلاثاء 24 يناير 2017م عن اشتباكات مسلحة بين القاعدة وقوات الفار هادي بسبب ناقلة ماء صغيرة بمديرية لودر في أبين.

واطلق مسلحون من القاعدة بحسب تأكيدات المصادر لعدن الغد النار على الناقلة الصغيرة وقتلوا سائقها قبل ان يقوموا باضرام النيران في الناقلة وسائقها بداخلها .

ولم يتمكن الاهالي من انتزاع جثة القتيل إلا بعد احتراقها بشكل كامل .

الجدير بالذكر أن الانفلات الامني يخيم على المحافظات الجنوبية، هناك خلافات حادة بين التنظيم القاعدة والميليشيات التابعة للفار هادي المدعومة من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.

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