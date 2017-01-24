المشهد اليمني الأول – متابعات

لطالما حاولت الأدارة الأمريكية التستر والتخفي عن مشاركتها وإدارتها للعدوان على اليمن في خلال إدارة أوباما فهل ستتخذ إدارة ترامب أسلوب أخر مع العدوان على اليمن وهل ستخرج أمريكا بإدارتها الجديدة بقيادة ترامب عن التستر والتخفي ؟؟؟

هذا وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها استهدفت مركز عمليات لتنظيم القاعدة في اليمن بغارات جوية، أسفرت عن مقتل خمسة من أفراد التنظيم..العملية الاخيرة تعد الاولى في عهد الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب في العدوان الأمريكي السعودي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس للصحافيين “إن الغارات نفذت على مدى ثلاث أيام من الجمعة 20 إلى يوم الأحد الموافق 22 يناير الجاري”، دون أن يقدم معلومات حول موقع غرفة العمليات المستهدفة.

واعتبر دايفيس أن تنظيم القاعدة في اليمن لا يزال يشكل خطرا على المنطقة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، على السواء. مشيرا إلى أن وجوده يؤثر سلبا على استمرار استقرار اليمن، حيث يستغل الوضع المضطرب الذي تعيشه البلاد لاستخدامها كموضع قدم ينطلق منه في التخطيط لهجمات مستقبلية على الولايات المتحدة ومصالحها.

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