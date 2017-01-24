الرئيسية الأخبار المحلية الفيديو الذي أسقط إنتصارات السعودية بالضربة القاضية في المخاء الأخبار المحليةفيديوهات الفيديو الذي أسقط إنتصارات السعودية بالضربة القاضية في المخاء بواسطة اليمن - 24/01/2017 2077 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات عرضت قناة المسيرة اليوم الثلاثاء 24 يناير 2017م في نشرتها الساعة ال5/30 تقريرا مصورا من داخل مدينة المخاء بعد أن أعلن إعلام العدوان الكاذب سيطرته عليها. وبهذا الفيديو ينشكف مدى تضليل وكذب وسائل الاعلام التابعة للعدوان والمرتزقة. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب الولايات المتحدة الأمريكية تستأنف تصدير القتل للیمن تقرير مفصل :هادي هارب!!! ومواجهات مسلحة في تعز وشبوة بين مرتزقة العدوان وقصف قيادة المحور الغربي هل ستعلن أمريكا أنها تدير العدوان على اليمن؟؟ لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد