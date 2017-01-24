المشهد اليمني الأول| فيديوهات

عرضت قناة المسيرة اليوم الثلاثاء 24 يناير 2017م في نشرتها الساعة ال5/30 تقريرا مصورا من داخل مدينة المخاء بعد أن أعلن إعلام العدوان الكاذب سيطرته عليها.