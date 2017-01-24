المشهد اليمني الأول| خاص

إنتقد الناطق الرسمي لأنصار الله ورئيس وفدها المفاوض الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي إلتقوا به أمس بالعاصمة صنعاء.

وقال محمد عبدالسلام في تصريح مساء اليوم الثلاثاء 24 يناير/ كانون ثاني 2017م، أن “الأمم المتحدة سقطت أخلاقيا في اليمن وما يهمهم هو تغطية جرائم العدوان وحصاره” بحسب قوله.

وأضاف عبدالسلام أن “زيارة ولد الشيخ لصنعاء لم تكن أكثر من ضغط سياسي متزامن مع التصعيد الميداني” .



بدوره قال مهدي المشاط أن المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أصبح مصرا على خدمة العدوان وبكل وقاحة ” حد وصفه ”.

وقال المشاط في منشور له على صفحته بـ “الفيسبوك” أن تصريح المبعوث الموريتاني بعد زيارته للعاصمة صنعاء يعتبر عودة الى ماقبل جولة الكويت وتقديم الخارطة . وأفاد المشاط أن الحديث عن ملفات مجزأة فات أوانه بعد تقديم خارطة كأرضية لنقاش حل شامل .

واعتبر المشاط أن ولد الشيخ إما يعبر عن فشله في خدمة العدوان بالتغطية على استمرار العدوان والبحث عن اي مواضيع تساعده في استمرار خدمته للعدوان ، أو يعبر عن ارتباك قوى العدوان ووصولها الى زاوية محصورة .

وقال المشاط أن ولد الشيخ اصبح مصرا على خدمة العدوان بكل ” وقاحة ” وأن رفضه اصبح ضرورة وطنية خاصة أنه لم يجرؤ على تحميل قوى العدوان ومرتزقته المسؤولية في رفض الخارطة وأن هذا الرفض هو سبب استمرار العدوان .

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات