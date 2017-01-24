المشهد اليمني الأول| الصين

أكد تشانغ جون المدير العام لإدارة الاقتصاد الدولي في وزارة الخارجية الصينية أن بلاده لا ترغب بزعامة العالم لكنها قد تضطر للعب هذا الدور إذا تراجع الآخرون وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول خطاب له إنه سيتبع سياسة «أمريكا أولاً».

وأضاف تشانغ في حديث للصحفيين الأجانب لمناقشة نتائج زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى سويسرا الأسبوع الماضي: إن الصين ليست لديها نية للسعي إلى زعامة العالم.

وأضاف: إذا قال أحد إن الصين تلعب دوراً قيادياً في العالم فسأقول إنها ليست هي من تسعى لتكون في المقدمة لكن اللاعبين الرئيسيين تراجعوا تاركين المجال للصين, مشدداً على أنه إذا طلب من الصين هذه الزعامة فإنها ستتحمل مسؤولياتها.

ولفت تشانغ إلى أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويمكن للآخرين أيضاً الاعتماد عليها في نموهم الاقتصادي. وقال: نأمل بأن تستمر الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بالإسهام بشكل أكبر في التعافي الاقتصادي العالمي.

إلى ذلك, أشار تشانغ إلى أن ترامب لن يكون قادراً على تحقيق أهدافه للنمو الاقتصادي إذا دخل في صراعات تجارية.

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