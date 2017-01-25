المشهد اليمني الأول| متابعات

أصدرت منظمة القسط المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية؛ التقرير السنوي الخاص بتلخيص الوضع العام لحقوق الإنسان في السعودية خلال العام ٢٠١٦م.