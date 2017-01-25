المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وزع الإعلام الحربي مشاهد جديدة من تطهير أبطال الجيش واللجان تباب في سلسلة جبال يام في نهم ودحر أزلام العدوان المنافقين .

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