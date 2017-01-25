الرئيسية الأخبار المحلية قناة اليمن اليوم تدحض مزاعم وأكاذيب إعلام العدوان السعودي وتقوم بجولة في... الأخبار المحلية قناة اليمن اليوم تدحض مزاعم وأكاذيب إعلام العدوان السعودي وتقوم بجولة في المخاء بواسطة محرر المشهد - 25/01/2017 784 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات قناة اليمن اليوم تدحض مزاعم وأكاذيب إعلام العدوان السعودي وتقوم بجولة في المخاء. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب صنعاء نهم برجالها الأشداء تنكل بأزلام العدوان المنافقين وتكبدهم خسائر فادحة ماذا أرسلت قبائل الرجم في المحويت لردع العدوان ومنافقيه والتنكيل بهم ؟! – شاهد بنفسك جولة للإعلام الحربي اليمني تحرج قوى العدوان في مدينة وميناء المخاء بتعز لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد