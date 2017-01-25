المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لعملية اقتحام الجيش اليمني واللجان الشعبية لمواقع الجيش السعودي في جيزان.

فعند الصباح الباكر من يوم الأحد وبعد التخطيط المسبق والمدروس لتكتيكات الهجوم بدأ الجيش واللجان الشعبية هجوما كبيرا على معسكر الغاوية الاستراتيجي ومواقع التبة الحمراء والقمامة وقائم زبيد والشبكة والكرس.

العملية النوعية سبقها قصف مكثف بالصواريخ والمدفعية والاستهداف المباشر للآليات المتمركزة في المعسكر والمواقع وتدمير التحصينات ليبدأ بعدها الاقتحام الخاطف.

المصدر أكد أن الهجوم كان واسعا وخاطفا تم التخطيط له بشكل متقن واتخاذ تكتيكات عسكرية متطورة من حيث الإعداد والرصد والمتابعة وتتبع التحركات ما خلف خسائر أكبر لدى العدو.

وأضاف المصدر أن العملية اكتملت عند الظهيرة والعدو يجر الخيبة تحت ضربات الجيش واللجان الذين يخبئون المفاجآت للأيام القادمة.