الرئيسية الأخبار المحلية شاهد.. محمد عبدالسلام: الأمم المتحدة سقطت في اليمن ولا مستقبل للغزاة الأخبار المحلية شاهد.. محمد عبدالسلام: الأمم المتحدة سقطت في اليمن ولا مستقبل للغزاة بواسطة محرر المشهد - 25/01/2017 54 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات شاهد.. محمد عبدالسلام: الأمم المتحدة سقطت في اليمن ولا مستقبل للغزاة. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب المشاهد الكاملة من عمليات نوعية مباغتة على مواقع الجيش السعودي في جيزان – لايفوتك قناة اليمن اليوم تدحض مزاعم وأكاذيب إعلام العدوان السعودي وتقوم بجولة في المخاء تطهير أبطال الجيش واللجان تباب في سلسلة جبال يام في نهم ودحر أزلام العدوان المنافقين لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد