المشهد اليمني الأول| فيديوهات

شاهد.. محمد عبدالسلام: الأمم المتحدة سقطت في اليمن ولا مستقبل للغزاة.

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