الرئيسية الأخبار المحلية جولة للإعلام الحربي اليمني تحرج قوى العدوان في مدينة وميناء المخاء بتعز الأخبار المحلية جولة للإعلام الحربي اليمني تحرج قوى العدوان في مدينة وميناء المخاء بتعز بواسطة محرر المشهد - 25/01/2017 959 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وزع الإعلام الحربي مشاهد أحرجت قوى العدوان في مدينة وميناء المخاء بتعز، حيث دحضت كل مزاعم العدوان بالسيطرة عليها . شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب صنعاء نهم برجالها الأشداء تنكل بأزلام العدوان المنافقين وتكبدهم خسائر فادحة ماذا أرسلت قبائل الرجم في المحويت لردع العدوان ومنافقيه والتنكيل بهم ؟! – شاهد بنفسك شاهد.. محمد عبدالسلام: الأمم المتحدة سقطت في اليمن ولا مستقبل للغزاة لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد